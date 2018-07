Kylie Jenner revela por que faz preenchimento labial

Kylie Jenner faz preenchimento nos lábios desde 2014 Foto: Instagram/@kyliejenner

Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashian e Kendall Jenner, transformou seu lábios em um negócio de 1 bilhão de dólares. Ela começou a virar manchete em 2014, quando apareceu com a boca visivelmente mais volumosa. Na época, ela atribuiu o efeito a um truque de maquiagem e, ao perceber que seus lábios eram motivo de curiosidade, lançou a marca Kylie Cosmetics, em 2015, que começou vendendo apenas batons - que esgotam em minutos após cada lançamento.

Porém, no último episódio do reality show 'The Life Of Kylie', finalmente a jovem falou sobre por que decidiu começar a fazer preenchimento nos lábios quando tinha apenas 16 anos, explicando que é insegura com eles desde a época em que deu seu primeiro beijo.

"O cara falou tipo 'não achei que você fosse beijar bem, porque tem lábios muito pequenos'. Eu não aceitei isso bem", disse. "Comecei a desenhar o contorno da boca com maquiagem, para criar a impressão de que ela era maior. Quando percebi que não estava adiantando, fiz o preenchimento."

Essa foi a segunda vez que Kylie falou sobre o procedimento estético do qual é adepta. Em um episódio do reality show 'Keeping Up With The Kardashians' de 2015, ela admitiu ter preenchimento, mas sem dar detalhes.

