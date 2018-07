Kylie Jenner mostra machucado causado por seu vestido usado no baile do MET

Kylie Jenner usou vestido prateado da grife Balmain Foto: Larry Busacca/Getty Images/AFP

A estrela de reality de 18 anos admitiu que seu luxuoso vestido Balmain, o qual ostentou no baile do MET na noite da última segunda-feira, 02, machucou suas pernas por causa das fitas que usou para segurá-lo, além dos seus pés terem ficado roxo com as sandálias, mas ela garante que a dor compensa: "Quando seu vestido te faz sangrar e os pés ficam roxos... No entanto, valeu a pena", publicou a jovem em seu snapchat.

Kylie Jenner publicou foto em seu Snapchat com a legenda: "Quando seu vestido faz você sangrar e seus pés estão roxos". Foto: Reprodução/Instagram

Para o after party, festa que ocorre após o baile de gala, a estrela que ama perucas - e usou um long bob preto para a ocasião - trocou seu look por outro também do designer Oliver Rousteing, combinado com botas nudes de camurça até o joelho, que esconderam suas marcas.

Enquanto isso sua irmã Kim Kardashian West, 35, e seu marido Kanye West, 38, que também usaram Balmain, foram classificados como o casal mais bem vestido do evento.

O rapper publicou no Tweeter: "Eu estou bem animado por receber o primeiro prêmio de melhor casal vestido... Esse baile é como o Grammys da moda!".

Mesmo assim, Kanye foi criticado por alguns especialistas por vestir um look mais casual, com jaqueta e calça jeans, juntamente com lentes de contato azuis.