Kourtney Kardashian usa biquíni que deixa a 'polpa' do seio à mostra

Kourtney Kardashian. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Uma roupa nunca é apenas uma roupa para o clã Kardashian-Jenner. De férias no México com Kim, Kourtney Kardashian conseguiu inovar - mesmo usando um biquíni aparentemente básico. A socialite apareceu com o decote underboob, tendência entre as atrizes e cantoras mais ousadas.

Alguns internautas questionaram se a peça não teria apenas escorregado conforme ela se mexia no mar, mas Kourtney apareceu em muitos cliques exibindo a parte de baixo dos seios. O conjunto é da marca Basic Swim, queridinha de Gigi e Bella Hadid, e também sugeriu o underboob em seu perfil no Instagram.

#getaway #mexico #kourtneykardashian #bikini Uma publicação compartilhada por Kourtney Love (@kourtney4351) em Abr 24, 2017 às 11:54 PDT

#goals #getaway #kourtneykardashian #mexico #redlips #bikini Uma publicação compartilhada por Kourtney Love (@kourtney4351) em Abr 24, 2017 às 11:56 PDT

KOURTNEY MARY KARDASHIAN #kourtneykardashian Uma publicação compartilhada por Kourtney Lovely ♡ (@kourtneylovely) em Abr 24, 2017 às 12:23 PDT

Beach Babe Uma publicação compartilhada por Kourtney Lovely ♡ (@kourtneylovely) em Abr 24, 2017 às 12:17 PDT