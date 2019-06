Kim Kardashian West responde às críticas sobre o nome de sua nova marca, Kimono

Imagem cedida por Vanessa Beecroft mostra os produtos da marca Kimon de Kim Kardashian Foto: KIMONO BY VANESSA FRIEDMAN

Mais uma semana, outra controvérsia de apropriação cultural. Ou então está começando a parecer quando se trata de moda e gafes. Desta vez, o pára-raios é o mais recente empreendimento de Kim Kardashian West, anunciado na terça-feira, 25: uma linha de “soluções para roupas”, um nome criativo para “roupa modeladora” mais típica, que costumava ser chamado de cintas e antes desses espartilhos. Este é chamado de quimono.

Leia também: Kim Kardashian é criticada após anunciar marca com o nome Kimono

Acontece que Romeu e Julieta estavam errados. Quando se trata de nomes, há muita coisa envolvida - pelo menos, quando as tentativas de chamar a atenção da marca, herança nacional e fama associada a influenciadores colidem.

Kimono, uma brincadeira com o nome de Kardashian West que está alinhado com suas outras marcas (Kimoji e KKW Beauty) e o que ela disse em um comunicado ao New York Times foi feito para ser "um aceno para a beleza e detalhe que entra em um vestuário ”, rapidamente se tornou assunto de acusações on-line de mau uso ignorante e ofensivo. Especialmente porque o nome foi justaposto contra imagens da fotógrafa Vanessa Beecroft de muitas mulheres de diferentes tamanhos e cores despidas na coleção.

Kardashian West disse em sua declaração que ela não tem planos de “projetar ou liberar qualquer peça de vestuário que de alguma forma assemelhasse ou desonrasse a roupa tradicional”. Ela também não tem planos de responder à reação mudando o nome.

"Minha marca de soluções de soluções é construída com inclusão e diversidade em seu núcleo e estou incrivelmente orgulhosa do que está por vir", disse ela. Isso inclui sutiãs, cuecas, shorts e bodysuits, entre outras roupas de baixo.

A linha está programada para fazer sua estreia em julho. Mas enquanto quimonos tradicionais, que datam do século 16, de acordo com o Victoria & Albert Museum, têm muitas associações, elas tendem a não envolver lingerie, celebridades de Hollywood ou reality shows. Portanto, o problema.

Uma exceção a quem postou suas objeções foi Chrissy Teigen, que twittou: "Oh meu Deus, eu não tenho que cortar mais um lado do meu Spanx". Kardashian West prometeu enviar a ela "o maior pacote de todos os tempos".

As pessoas ficaram ainda mais irritadas quando souberam que Kardashian West pediu para registrar marcas para suas linhas de quimono. Ela solicitou oito, sobre variações no nome e no design, e em classes que incluem vestuário e produtos de vestuário, produtos de couro (sem incluir roupas) e serviços de publicidade, negócios e varejo.

“Arquivar uma marca registrada é um identificador de fonte que me permitirá usar a palavra para minha linha shapewear e roupas íntimas, mas não impede ou restringe ninguém, neste caso, de fazer quimonos ou usar a palavra kimono em referência à roupa tradicional”, disse Kardashian West no comunicado. A nuance foi perdida no ultraje.

Até a manhã de quinta-feira, uma nova hashtag estava circulando no Twitter - #KimOhNo - e uma petição havia sido iniciada no change.org por Sono Fukunishi, que escreveu sobre usar um quimono todos os dias.

"Eu não quero compartilhar a palavra com uma marca de roupas íntimas", diz a petição." "Kimono" significa "roupas" em japonês."

A petição chama o uso do nome de "desrespeito cultural horrível". Até a tarde de quinta-feira, mais de 11.000 pessoas haviam assinado, embora não apela especificamente a qualquer outra ação além de demonstrar infelicidade geral com a escolha de Kardashian West.

Kardashian West foi acusada de apropriação cultural antes, mais recentemente em abril, quando compareceu ao “serviço de domingo” de Coachella do marido, usando o que pareceu a muitos como um maang tikka, o pingente de cabeça que é um dos 16 adornos tradicionais de casamento indiano; e anteriormente por usar o que ela chamou de "tranças de Bo Derek".

Ela escolheu não se engajar na auto-recriminação pública e no pedido de desculpas que se tornou obrigatório no mundo da moda (veja: Gucci, Prada, H & M) e permaneceu em silêncio, pelo menos nas mídias sociais, durante grande parte da controvérsia.

Na quinta-feira, porém, ela decidira fazer uma declaração. Talvez porque o caos tenha ofuscado a linha em si, que foi concebida para muitos tipos diferentes de corpo e tons de pele e é claramente destinada a criar um espaço em um mercado entre Spanx e a linha de lingerie Savage x Fenty da Rihanna.

"Eu entendo e tenho profundo respeito pelo significado do quimono na cultura japonesa", disse Kardashian West.

De qualquer forma, ela não é, na verdade, a primeira marca sem nenhuma história específica relacionada ao quimono a tentar anexar o nome a um produto. Há quimono preservativos e extensões de pestanas Kimono Lash. Ainda assim, a marca da Kardashian West é a primeira criada em uma pessoa individual e em sua fama na internet.

E aí reside a moral desta história particular. Aqueles que vivem pelo poder dos momentos e compartilhamento da mídia social viral também podem ser vulneráveis ao poder da reação e do compartilhamento da mídia social viral.