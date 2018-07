Kim Kardashian fez últimos ajustes do vestido um dia antes do baile do MET

O casal Kim Kardashian e Kanye West durante o baile do MET 2016. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Para evitar qualquer crítica quando cruzasse o tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, na última segunda-feira, 02 - como ocorreu em 2013 quando usou um Givenchy que foi alvo de piadas - Kim Kardashian West viajou para a big apple no sábado, 30, para finalizar os ajustes no vestido.

Uma fonte contou para o jornal New York Daily News: "Kim voou para o SoHo Grand para ajustes secretos por volta da meia noite de sábado".

O vestido metálico que Kim decidiu usar era uma combinação de dois modelos da Balmain criados especialmente para a estrela de reality show usar na festa que tinha o tema Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology.

Seu marido publicou no Twitter: "Obrigado Olivier por fazer quatro vestidos para a Kim escolher e ela cortou dois pela metade". O rapper também utilizou a rede social para agradecimentos à Anna Wintour, editora chefe da Vogue América e anfitriã da noite: "Obrigada Anna pelo convite e obrigado todo o time da Vogue... Essa Gala é como o Grammy da moda!"