Kim Kardashian vendeu 10 milhões de dólares em perfumes em um dia

A marca de perfumes de Kim é um braço da KKW Beauty, sua empresa de cosméticos Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

O toque de Midas da família Kardashian ataca novamente. Kim Kardashian lançou na última quarta, 15, sua nova marca, a KKW Fragrance, um braço da KKW Beauty, que vende inicialmente três perfumes: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oud e Crystal Gardenia Citrus.

A empresária revelou que, depois do trauma do assalto em Paris, que sofreu em outubro de 2016, ela se tratou com cristais e, agora, criou três fragrâncias inspiradas nas pedras. A estratégia de marketing deu certo: segundo o site norte-americano TMZ, Kim teria vendido 10 milhões de dólares, aproximadamente R$ 33 milhões, nas primeiras 24 horas do lançamento.

Ainda segundo o portal, a expectativa é de que os 300 mil frascos produzidos no primeiro lote da KKW Fragrance esgotem até a noite desta quinta, 16, fazendo a marca lucrar 14 milhões de dólares.

Descubra quanto é a fortuna de cada membro do clã Kardashian/Jenner