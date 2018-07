Kim Kardashian vem ao Brasil lançar coleção para C&A

Kim Kardashian em foto de seu Instagram Foto: reprodução

Kim Kardashian, a definição máxima do que é celebridade hoje (ela não atua, canta nem apresenta e vive badalando ao lado marido, o rapper Kanye West), está de passagem marcada para visitar o Brasil. Seguida por 29 milhões de pessoas no Instagram, a estrela norte-americana vem ao País em maio para lançar uma coleção-cápsula criada por ela em parceria com a rede C&A. As imagens da campanha já foram fotografadas em Los Angeles e, a julgar pelo estilo de Kim, que adora roupas que valorizam suas curvas, as peças devem fazer sucesso entre as mulheres brasileiras.