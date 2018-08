Kim Kardashian será homenageada por seu poder de influência na moda

Golden girl: Kim Kardashian e um dos artefatos do Metropolitan Museum, em NY, na noite do MET Gala 2018 Foto: Landon Nordeman/The New York Times

A mais tradicional premiação da moda norte-americana, o CFDA Fashion Awards vai contar com duas inovações em sua edição 2018. Será a primeira a ser realizada fora de Manhattan - no Brooklyn Museum, em 4 de junho - e também a homenagear uma influenciadora, Kim Kardashian West, no caso.

Organizada pelo Council of Fashion Designers of America, o conselho de estilistas norte-americanos, a ideia de premiar uma influencer veio de ninguém menos que o designer Tommy Hilfiger, numa reunião da diretoria da instituição. “Se você pensa nos influenciadores e em como elas mudaram a indústria, acho que tínhamos que reconhecer isso”, teria dito. Os demais integrantes do conselho rapidamente acataram a ideia concordando que Kim impactou brutalmente seus negócios.

Assim, a empresária casada com o músico Kanye West se junta a Naomi Campbell, Donatella Versace, Carolina Herrera, Diane von Furstenberg e Narciso Rodriguez, outros homenageados deste ano.