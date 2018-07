Kim Kardashian e Kanye West lançam linha de roupas para crianças

A linha traz jaquetas e moletons superestilosos. Foto: instagram.com/thekidssupply

Kim Kardashian e Kanye West, um dos casais mais fashionistas da atualidade, vão lançar uma linha de roupas para crianças. A ‘The Kid’s Supply’ traz moletons, chokers, jaquetas bomber, calças e camisetas.

As peças combinam com o estilo dos filhos North e Saint - que inclusive já apareceram usando as novidades por aí.

