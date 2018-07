Kim Kardashian é acusada de ‘blackface’ em foto de sua marca de beleza

Kim Kardashian. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Kim Kardashian acabou de anunciar sua nova linha de maquiagem, a KKW Beauty. Em uma imagem divulgada na última semana, ela foi acusada de racismo por ter escurecido a pele para parecer negra. Nos Estados Unidos, o fenômeno é chamado de ‘blackface’.

Ao The New York Times, a socialite se desculpou. "Eu obviamente nunca quis ofender ninguém. Usei um fotógrafo e uma equipe incrível. Estava realmente bronzeada no dia das fotos, por isso o contraste”, disse Kim. “Eu mostrei a imagem para muitas pessoas, muita gente do mercado. Ninguém mencionou isso."

Kim também informou que as mudanças necessárias já foram feitas e que aprendeu com o episódio. Veja a foto abaixo.