Kim Kardashian desfila todos os looks da nova coleção de Kanye West

Kim desfilou os looks pelas ruas de Calabasas Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Os desfile da marca Yeezy, parceria do rapper Kanye West com a Adidas, costumam virar notícia, mas não necessarimente pelas roupas apresentadas. Já teve Kylie Jenner atacando de modelo, lançamento de álbum durante a apresentação e até um show em que os convidados ficaram em baixo de sol e as modelos desmaiaram por causa do calor.

Para apresentar a sexta coleção da marca, batizada de Yeezy Season 6, o rapper decidiu fazer diferente e convidou sua esposa, Kim Kardashian, para desfilar todos os looks da coleção pelas ruas de Calabasas, em Los Angeles.

Durante três dias, a empresária usou 16 looks em atividades cotidianas, como colocar gasolina no carro e comprar chocolate em uma loja de conveniencia, sendo fotografada pelos paparazzi. As produções, que tiveram o styling da jornalista Carine Roitfeld, eram de peças esportivas e casuais em tons de cinza e marrom. Todas as peças usadas por Kim, incluindo sapatos e acessórios, estão à venda no site Yeezysuply.com