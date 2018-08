'Killing Eve' é a série mais fashionista do momento

Villanelle, vivida por Jodie Comer, é a protagonista da série Foto: BBC America

Para quem se interessa por histórias policiais e, de quebra, adora um bom figurino na TV, a série Killing Eve é um prato cheio. O suspense, lançado pela BBC América em abril deste ano, tem como protagonistas a serial killer Villanelle, interpretada pela atriz Jodie Comer, e a agente de inteligência Eve, vivida por Sandra Oh (conhecida por seu papel como Christina Yang em Grey's Anatomy).

Na série, que acaba de ser renovada para uma segunda temporada, a assassina Villanelle tem um guarda-roupa invejável. Ela está sempre usando grifes como Miu Miu, Marc Jacobs, Burberry e Balenciaga, e gosta de planejar o look que vai usar antes de cada crime. O interessante do figurino é que quebra o estereótipo de femme fatale da assassina perigosa, que costuma aparecer em filmes e séries com roupas de couro, casacos misteriosos e botas acima do joelho.

De jaqueta bomber Phillip Lim, blusa Stella Mccartney e calças Roksanda Foto: BBC America

Em uma cena importante, por exemplo, a personagem aparece com um vestido de tule cor-de-rosa, assinado pela estilista Molly Goddard, uma das mais descoladas do momento. Para quebrar o romantismo, ela veste botas pesadas da Balenciaga. O look, que não é nada óbvio, mostra o estilo imprevisível da criminosa. Se em um episódio ela surge de terninho clássico, em outro pode usar shorts jeans e coturno. De acordo com a figurinista da produção, Phoebe de Gaye, as roupas de Villanelle ajudam a mostrar sua personalidade teatral, bem-humorada e narcisista. "Ela muda muito de acordo com as situações, como uma camaleoa", conta em entrevista ao site Vulture.

É curioso ver o contraste das roupas superpoderosas da assassina com o estilo básico de Eve, sua antagonista. Enquanto Villanelle planeja cada peça que vai usar, a agente é do tipo que usa o que for mais confortável e barato, sem pensar muito sobre o assunto. Para a atriz Jodie Comer, as roupas são a principal forma de expressão de sua personagem. “Não acho que ela tenha um estilo específico. Em qualquer trabalho que ela tenha que fazer, vai seguir a vibe do momento”, fala à revista Rolling Stone. A seguir, confira alguns dos visuais mais marcantes de Villanelle.

De blusa Chloé, shorts Paige e botas Doctor Martens Foto: BBC America

De vestido Miu Miu Foto: BBC America

A camisa de couro é J.W. Anderson Foto: BBC America