Kiko Milano abre sua primeira loja no Brasil

A primeira loja da Kiko Milano no Brasil será em São Paulo Foto: Divulgação

A marca de maquiagem queridinha das italianas acaba de desembarcar no País. A Kiko Milano abre na sexta, 17, sua primeira loja brasileira no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, e vem com a promessa de continuar com os mesmos atrativos das outras filiais do mundo: o preço baixo e a variedade dos produtos.

Cerca de 90% da linha total da Kiko será vendida no Brasil com preços competitivos para o mercado nacional, indo de R$19,90, uma sombra, até R$200, pela base. E a marca pretende crescer por aqui: a próxima loja abre na terça, 21, no Shopping Pátio Higienópolis, também em São Paulo, e até o final de 2017 o plano é inaugurar outras 5.