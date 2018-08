Kendall Jenner posa nua em revista e defende sua carreira de modelo

Kendall afirmou que trabalha 12 horas por dia Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O mês de fevereiro vai ser agitado se depender das revistas norte-americanas. Na capa da Vogue America, Serena Williams posa com sua filha de três meses. Já a Harper's Bazaar colocou em seu recheio uma foto de Kendall Jenner usando apenas uma capa de chuva e uma bota transparente - look total Chanel.

Para a publicação, da qual também estrela as três versões de capa, a top 22 anos foi entrevistada pela também modelo (e amiga) Cara Delevingne. As duas falaram sobre fama, sonhos e carreira. Quando perguntada sobre as diferenças entre ser modelo hoje em dia e há 20 anos, Kendall defendeu sua carreira. "Sinto que as redes sociais têm um grande papel nessa diferença. Muitas pessoas dizem que 'é muito mais fácil agora por causa do Instagram. Você nem tem mais que ir à agência', e isso não é verdade", contou. "Eu vou vou aos castings, conheço os fotógrafos, tenho que fazer tudo isso para chegar neste lugar. Não teve um degrau que eu pulei por cauasa das redes sociais. Tem dias em que eu trabalho 12 horas, às vezes até 24. Não trabalho menos do que as modelos dos anos 1990 quando eram mais novas."

Kendall também falou sobre como lida com a pressão: "Se algo não ocorre como planejado, eu surto. Há dias em que eu só queria morar em uma fazenda e não falar com ninguém, apenas existir no meio do nada."