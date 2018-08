Kendall Jenner conta qual foi o motivo que a fez parar de desfilar

Kendall Jenner fala abertamente sobre seus problemas com a ansiedade Foto: REUTERS/Regis Duvignau

Kendall Jenner é uma das modelos mais importantes do momento, tendo sido a mais bem paga de 2017, faturando 22 milhões de dólares, e é top com mais seguidores no instagram, com 93,6 milhões de followers.

Porém, mesmo fazendo sucesso e estando no auge de sua carreira, a modelo não participa mais das semanas de moda, aparecendo apenas em alguns desfiles pontuais. A última vez em que cruzou a passarela foi na apresentação da coleção masculina da Versace em junho (antes disso ela havia desfilado em janeiro para a Dsquared2).

Em entrevista a Love Magazine, da qual ela é uma das capas da edição de outono, ela explicou o motivo de sua ausência. "Na última temporada, não fiz nenhum desfile", conta. "Eu estava trabalhando em Los Angeles e pensei 'bom, agora eu não posso, vou ficar louca'."

"Estava a beira de um ataque de nervos", continua.

Kendall costuma falar abertamente sobre sua luta contra ansiedade e como a superexposição costuma prejudicar sua saúde mental. Em alguns episódios do reality show Keeping Up With The Kardashians, que estrela junto com sua família, foram mostrados alguns episódios da modelo tendo ataques de ansiedade e descobrindo que possui paralisia do sono.

"Kendall fica mais ansiosa durante as semanas de moda e quando ela está viajando muito", relata Kris Jenner, sua mãe, em um destes episódios. "E [a semana de moda de] Milão está chegando e tentar conciliar tudo a deixa sobrecarregada."