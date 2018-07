Kate Moss lança seu primeiro kit de maquiagem

Os produtos foram pensados para quem quer copiar as maquiagens usadas por Kate, como o delineado gatinho Foto: REUTERS/Neil Hall

Além de ser uma das supermodelos mais importantes do mundo, Kate Moss também tem talento para o mundo dos cosméticos. Além de ter a linha de batons mais vendida nas farmácias do Reino Unido, em parceria com a Rimmel London, a top lança agora o seu próprio kit de maquiagem.

Desenvolvido em conjunto com a marca de cosméticos japonesa Decorté, a linha Kate Moss Favorites foi pensada para quem quer copiar o visual da modelo. Ela é composta de seis sombras em pó, cinco delas em tons neutros e uma verde, sua marca registrada, e quatro batons matte: dois rosas, um vermelho e um malva. No kit também estão inclusos um pincel de boca, um delineador em caneta, um lápis para sobrancelhas e três princéis. Os produtos vêm dentro de uma nécessaire preta de couro.

A linha de maquiagem de Kate Moss custa 190 dólares (aproximadamente R$600) e está à venda com exclusividade na loja de departamento norte-americana Saks Fifth Avenue.

Kit custa 190 dólares Foto: Decorté/Divulgação

