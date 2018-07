Kate Moss encarna diva do rock em novo clipe de Elvis Presley

Kate Moss é estrela do novo clipe de Elvis. Foto: REUTERS/Neil Hall

A modelo icônica Kate Moss brilhou no novo clipe de ‘The Wonder of You’, que faz parte do álbum póstumo de Elvis Presley, lançado em outubro de 2016.

No vídeo, editado em preto e branco e gravado no Abbey Road Studios, ela encarna uma diva do rock, interpretando a música e fazendo poses sensuais.

O diretor Vaughan Arnell idealizou o clipe depois de achar que fotos de moda de Kate Moss eram parecidas com imagens simbólicas do astro.

O álbum foi produzido por Don Reedman e Nick Patrick e traz faixas com os gêneros rock, gospel, country e balladry.