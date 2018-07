Kate Middleton dá bom exemplo e repete look pela terceira vez

Duquesa de Cambrigde e família Real durante o Queen's Garden Party. Foto: AFP PHOTO / POOL / Victoria Jones

Na quarta-feira, 17, a Duquesa de Cambrigde escolheu um casaco longo da marca Christopher Kane para o evento real Queen's Garden Party. A peça foi combinada com um chapéu no mesmo tom, da Lock & Co, e scarpins nude. Acessórios delicados e clássicos finalizaram o look. A cor do visual é perfeita para a primavera, estação do momento na Inglaterra.

Kate tem o costume de usar seus looks preferidos mais de uma vez e agora não foi diferente.

O casaco-vestido foi escolhido pela primeira vez durante a abertura das Olimpíadas de Londres, em 2012.

Em 2014, ela apareceu com a roupa na cerimônia Order of the Garter, combinada também com o chapéu.

Kate Middleton e Michele Obama na Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Foto: REUTERS/Dominic Lipinski/PA Wire