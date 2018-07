Karl Lagerfeld sobre desfile da Chanel: 'Sou preguiçoso, talvez na próxima possa fazer melhor'

Karl Lagerfeld cumprimenta convidados após desfile de Verão 2018 da Chanel Foto: EFE/IAN LANGSDON

O desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris aconteceu nesta terça-feira, 3. Com cenários sempre grandiosos, desta vez, a escolha de Karl Lagerfeld para dar o mood de sua coleção foram as cachoeiras. A marca criou grandes quedas d’água dentro do Grand Palais e o designer explicou: “Cachoeiras têm o maior poder de cura do mundo”, disse em entrevista para Vogue britânica.

A natureza também foi uma inspiração clara para a coleção, que possui o azul e verde predominando na cartela de cores. Alguns looks tinham também uma modelagem fluida, conversando com a água presente no ambiente. E, para finalizar, todas as produções levavam botas de plástico e algumas eram completadas com um chapéu do mesmo material - perfeito para ambientes úmidos.

Apesar de aclamado pelo público, parece que Karl Lagerfeld nunca está satisfeito com o seu trabalho. “Eu acho que sou preguiçoso, quem saiba eu faça melhor na próxima vez. Eu tenho esse sentimento de que existe um vidro do qual eu não consigo passar. Mas, talvez, quando eu passar, esteja acabado”, disse para Vogue UK.