Karl Lagerfeld só toma banho de manhã e dorme sem desmanchar seu rabo de cavalo

Karl Lagerfeld é diretor criativo das grifes Chanel e Fendi Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

O estilista alemão Karl Lagerfeld, 82 anos, disse em entrevista para a Harper's Bazaar online que não desfaz seu famoso rabo de cavalo nem para dormir. Conhecido por seus trabalhos como diretor criativo das grifes Chanel e Fendi, Lagerfeld afirmou também que só toma banho de manhã.

"Sim, eu uso o penteado um pouco mais para cima. Você precisa estar impecável - eu sempre disse quando criança para minha mãe que você precisa sempre estar impecável, até quando vai dormir", disse o estilista, que apresentou a coleção Cruise da Chanel em um desfile histórico em Havana, Cuba, na semana passada.

Em relação à sua rotina diária, detalhou: "Eu não tomo banho à noite porque gosto de tomá-lo quando acordo. E vou dormir com um lençol egípcio mais lindo e clássico do mundo. Na maioria das vezes eu estou em casa antes das 17h e só saio para fotografias e algo do tipo, porque eu trabalho em casa. Eu gosto de ficar sozinho".

Embora Karl seja conhecido por ser independente, ele depende de outras pessoas para ter suas refeições ao longo do dia. "Eu faço tudo. Eu odeio isso. Eu não gosto que as pessoas me toquem. Mas não tem cozinha em casa. Eles me trazem comida, como em um hotel, para o almoço e jantar", explicou.

Karl, que tem mais de quatro décadas de carreira na indústria da moda, diz estar surpreso por seu sucesso contínuo e não ter planos de parar. "Todo mundo quer saber e espera que eu me aposente, assim podem ficar com o meu trabalho. Mas meus contratos com Fendi e Chanel possuem vida longa", disse.