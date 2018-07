Karl Lagerfeld cria tiara para o Vienna Opera Ball 2017

Debutante usa a peça de cristais criada pelo designer. Foto: REUTERS/Heinz-Peter Bader

As tiaras usadas pelas debutantes do Vienna Opera Ball 2017, baile organizado pela Ópera de Viena, recebem a assinatura de Karl Lagerfeld. Criada em parceria com a Swarovski, a peça tem 394 cristais em tons claros e safira. A celebração acontecerá no dia 23 de fevereiro.

Anualmente, a joalheria convida um estilista para elaborar o item. A Swarovski coroa as meninas no evento desde 1950.

O modelo deste ano foi inspirado na valsa 'Danúbio Azul', dança de abertura da Ópera, composta por Johann Strauss II em 1867. "A tiara é a minha visão da coroação do Danúbio", disse Karl Lagerfeld.