Justin Timberlake cria tênis inspirado em música dedicada a sua mulher

Justin Timberlake se apresenta no intervalo do Super Bowl em fevereiro deste ano, em Minneapolis nos EUA Foto: Matthew Emmons/USA Today Sports

Fã declarado do Nike Air Jordan, Justin Timberlake tem alguns para chamar de seu. Assinou um em 2013, época da sua turnê Legends of The Summer, e um outro no começo deste ano, quando lançou seu álbum Man of The Woods. Agora, apresenta um terceiro, inspirado na música Higher and Higher, composta em homenagem a sua mulher Jessica Biel.

“É sobre suas relações serem a coisa mais importante da sua vida. Dinheiro, fama e sucesso são fugazes, enquanto uma relação de verdade dura por um longo período”, explica o cantor sobre a música.

O mais novo Air Jordan 3, da Nike, recriado por Justin Timberlake com diferentes materiais trechos de uma música dedicada a sua mulher Jessica Biel Foto: Divulgação Nike

No produto em si, ele colocou trechos da letra na palmilha, inscreveu “higher” na lateral e trocou os materiais usados no Air Jordan original, incluindo misturas de couro, uma cartela de cores neutras com detalhes em cores vibrantes, como laranja e verde-limão. “A premissa do álbum era fazer as coisas de uma forma artesanal”, diz. “Da mesma maneira como o álbum é repleto de instrumentação ao vivo, queríamos que o calçado tivesse esta mesma sensação de ser premium e feito à mão.”

O novo modelo assinado por ele tem lançamento nos EUA marcado para 28 de agosto.

Detalhe da palmilha do tênis com um trecho da letra de 'Higher and Higher' que diz 'fama é uma mentira' Foto: Divulgação Nike