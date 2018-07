Jovem posta foto com e sem cinta modeladora e viraliza nas redes sociais

A britânica Olivia é a criadora do perfil @selfloveliv no Instagram Foto: Reprodução/ Instagram @selfloveliv

Fotos lindas de corpos delineados em paisagens estonteantes são as imagens que mais fazem sucesso no Instagram. Mas a britânica Olivia está provando que é possível se tornar um fenômeno da rede social com outro tipo de post, no caso com uma mensagem para inspirar as mulheres amarem os próprios corpos e se sentirem confiantes. A jovem criadora do perfil @selfloveliv publicou uma imagem em que aparece com e sem uma cinta modeladora e o post já tem mais de 33 mil likes.

Na publicação, Olivia conta que comprou a cinta modeladora há um ano para usá-la com vestidos justos, mas o plano não saiu como esperado. "Você sabe como essas coisas são desconfortáveis? Respirar não é uma opção! Eu me senti apertada, desconfortável e restrita na primeira foto.O alívio de tirar a cinta foi incrível! Não se deixe enganar por anúncios publicitários e programas de TV [...] você não precisa disso. Eu me sinto totalmente bem na segunda foto, e eu posso respirar novamente! Você não precisa de uma peça de roupa para amar a si mesmo. Você não precisa usar uma cinta modeladora para usar um vestido justo. Vista-o de qualquer maneira! Você é fabulosa! Você está impecável. Você é linda. Não deixe ninguém dizer o contrário", escreveu.