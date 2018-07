Jogando para a plateia

O look Marant continua sendo o look Marant: saia curta, suéter frouxo, tudo descomplicadamente boêmio Foto: New York Times

PARIS - Isabel Marant, cujo nome se tornou símbolo da parisiense chique e desgrenhada, disse que se inspirou para sua nova coleção nas tribos da África. Não tem muito a ver com antropologia. A influência foi mais solta do que literal: um punhado de conchas aqui, um pouco de ráfia ali, uma sandália rasteira com cada roupa. O look Marant continua sendo o look Marant: saia curta, suéter frouxo, tudo descomplicadamente boêmio. Se há uma tribo a ser vislumbrada nos desfiles de Marant, é a sua própria, espelhada nas vitrines e nas ruas pelas mulheres que fizeram um culto de suas roupas.

Leia também: Paris Fashion Week

Essa adoração pode tê-la engessado. A coleção incluiu peças para agradar suas fãs (aquelas túnicas e tops franjados, por exemplo), mas não desfez uma sensação insistente de que ela se tornou prisioneira do seu sucesso e em risco de ficar previsível - ou pior, rançosa.

Mas a consistência têm claras vantagens, e não foi somente Marant que criou uma tribo para si. Boa parte da moda, quer os estilistas queiram ou não, se divide por linhas tribais.

Apenas alguns poucos camaleões mais comprometidos saltitam entre estilos e rótulos com plena liberdade. Afinidades se afirmam, não menos entre os profissionais do que no público em geral. O restante do mundo também tende a encontrar o que funciona e retornar a ele.

Para isso, convém considerar as forças e os consumidores básicos como fez Marant, todos os intangíveis sentimentos que se encaixam no rótulo do “DNA”. Daí o ato de equilíbrio espinhoso: a evolução é fundamental, mas se esquecer sua origem, o risco é seu.

Tradução de Celso Paciornik