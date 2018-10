Joalheria lança coleção inspirada na série 'Friends'

Um dos itens é o sofá do café do Central Perk Foto: Divulgação

Como já diria Janice: Oh. My. God! Em seu mais novo lançamento da linha Jolie, a joalheria Monte Carlo, decidiu homenagear a série 'Friends' com pingentes, para serem usados em colares ou pulseiras, com elementos marcantes da história.

São nove peças: uma xícara de café do Central Perk, o sofá vermelho do lugar, a moldura amarela da casa da Mônica, o violão da Phoebe, um táxi amarelo, o pinguim Hugsy, uma pizza escrito "Joey não divide comida", uma peça com os dizeres "How you doing", o famoso bordão de Joey, e outra com o nome dos personagens.

A coleção coleção de Friends da Monte Carlo estão à venda no site da marca e em lojas físicas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia com valores entre R$ 180 e R$ 200 cada.