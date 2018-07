Joalheria brasileira lança coleção de berloques de 'A Bela e a Fera'

Cena do filme A Bela e a Fera, de 2017 Foto: Disney

A joalheria brasileira Vivara acabou de lançar uma coleção de berloques seguindo o tema do filme 'A Bela e a Fera', que estreia no Brasil em 16 de março. Os pingentes, que podem ser usados com as pulseiras e colares da linha Life, custam entre R$ 130 a R$ 190.

O pingente que faz referência ao vestido amarelo de Bela sai por R$ 190, porém já está esgotado no e-commerce da marca. As peças também são inspiradas na Rosa Encantada, Fera, no candelabro Lumière, no relógio Horloge, no bule Mrs Potts e na xícara Zip. O lançamento também inclui um separador de pingentes, confeccionado em resina vermalha e prata.

Nova coleção da Vivara inspirada em 'A Bela e a Fera' têm sete pingentes Foto: E-commerce Vivara

A indústria da moda e da beleza está apostando muito na versão live-action da história para conquistar os consumidores. As marcas americanas Morgan Taylor e Gelish Gel Polish lançaram em parceria uma coleção de esmaltes.

A L'Oréal Paris começou a vender na Itália uma linha temática que reúne batons e esmaltes. Conheça os produtos: