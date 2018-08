Jeremy Scott lança coleção supercolorida e divertida para a MAC

Produtos chegam às lojas no dia 8 de fevereiro Foto: Inez And Vinoodh/ MAC Cosmetics/ Divulgação

O irreverente e maximalista Jeremy Scott, estilista de sua marca homônima e da Moschino, se uniu à marca de maquiagens MAC para lançar uma coleção que combina com o estilo supercolorido de suas criações.

São três paletas, uma de batons (R$ 259), com nove cores, uma de sombras (R$ 499), com 29 tons, e a última para bochechas (R$ 259), que contém iluminador, pó para contorno e blush. A linha é toda inspirada na música dos anos 1980 e 1990, com embalagens em formato de CDs, fitas cassete e caixas de som. Os protudos foram produzidos em edição limitida e, no Brasil, estão à venda no e-commerce da marca e nas lojas dos shoppings JK Iguatemi e Iguatemi, ambos em São Paulo.

