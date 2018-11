Jean Paul Gaultier desenha fantasias para o próximo carnaval do Rio

O estilista Jean Paul Gaultier recebe os aplausos ao fim do seu desfile de alta-costura, em Paris Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Um dos mais famosos estilistas franceses, Jean Paul Gaultier é fã do Brasil e presença garantida no Carnaval do Rio há tempos. Os desfiles das escolas de samba cariocas de 2019, entretanto, terão um gostinho diferente desta vez. Especialmente o da Portela.

Além de desfilar pela Sapucaí num dos carros da escola, ele vai assinar junto da carnavalesca Rosa Magalhães as fantasias de uma das alas da apresentação, que homenageia a cantora Clara Nunes. É a primeira vez que um designer de uma casa de luxo francesa colabora com uma agremiação de samba nacional.

Gaultier ficou célebre por sua moda irreverente e provocadora. Foi considerado jovem rebelde da moda francesa nos anos 80, colocando tipos exóticos entre os elenco de modelos de seus desfiles e mostrando uma moda que misturava couture, fetiche e subculturas. São criação dele os icônicos sutiãs cônicos usados por Madonna na turnê Blond Ambition.