Ivanka Trump usa Oscar de La Renta na cerimônia de posse de Donald

Ivanka Trump escolheu o branco para a cerimônia de posse de seu pai. Foto: REUTERS/Saul Loeb/Pool

Ivanka Trump preteriu os vestidos e apostou em casaco assimétrico combinado com calça de alfaiataria para a cerimônia de posse de seu pai, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos na sexta-feira, 20. O conjunto é da Oscar de la Renta, marca da qual a empresária é "cliente de longa data", segundo comunicado emitido pela grife. Ivanka arrematou a produção com broche da bandeira norte-americana.

O visual estava bem diferente dos looks usados durante toda a corrida presidencial, onde ela preferiu vestidos 'lady like'. Se antes a empresária passava a imagem de 'filhinha do papai', agora ela se apresenta ao mundo como uma mulher poderosa.

O conjunto moderno usado por Ivanka é da marca Oscar de la Renta. Foto: Jim Bourg/Pool Photo via AP

A cor escolhida pelas filhas de Trump - Tiffany também usou look todo branco - chamou atenção, ja que é associada ao movimento sufragista americano. No ínicio do século XX, as mulheres que lutavam pelo direito ao voto usavam vestidos da cor durante as manifestações. Atualmente, figuras importantes da política contemporânea, como Hillary Clinton, usam branco para mostrar preocupação com as pautas sobre igualdade de gênero.

Analisando o look de Ivanka, muitas especulações ficam no ar. Será que, ao contrário de seu pai, ela acredita no empoderamento feminino? Ou, estaria ela querendo mostrar que está pronta para ser o braço-direito de Trump no comando da nação mais poderosa do mundo? Ou ainda, ela quer assumir o posto de fashionista da Casa Branca deixado por Michelle Obama? Ás vezes a moda pode dizer muito nas entrelinhas.