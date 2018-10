Isabella Fiorentino cria sua primeira coleção de roupas 'autorais'

Isabella Fiorentino é conhecida por seu estilo chique e feminino Foto: Divulgação

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino agora investe em uma nova profissão: a de estilista. Após desenvolver três coleções para a marca Madeleine, do OQVestir, a top se uniu ao e-commerce para lançar sua grife autoral, baseado no estilo sofisticado e ultra feminino de Isabella.

As apostas do primeiro lançamento são saias mídi, vestidos, calças amplas e tops em tons terrosos e alaranjados, branco e preto, assim como brincos, lenços, bolsas e sapatos. Além disso, ela investe em uma coleção de verão com maiôs, hot pants e peças para transitar entre a praia e a cidade.

A coleção já está à venda no OQVestir com valores entre R$ 34,90 (regata) e R$ 1.278 (vestido). A seguir, Isabella fala sobre moda, sua coleção e inspirações. Confira:

Não é a primeira vez que você colabora com o OQVestir. Foi uma experiência diferente da que você tinha tido?

Fiz três coleções com o OQVestir para a Madeleine, marca própria do e-commerce. Agora estamos com uma coleção mais autoral e a diferença é que fui ganhando mais maturidade também e comecei a entender que o que eu gosto tem que estar acima de qualquer coisa. Assino uma coleção da qual usaria todas as peças.

Que tipo de referências você usou, em que você pensou ao desenvolver a coleção?

Primeiro nós sentamos e estudamos quem seria essa mulher da Isabella Fiorentino e chegamos numa mulher moderna, que sai de manhã de casa e faz mil coisas. Ela leva a filha na escola, vai pro trabalho e tem um compromisso no final do dia. Em cima disso criamos uma roupa que transita em todos esses momentos do dia. Além disso, tem uma parte da coleção que é bem mais fresh, mais dia a dia, com alguns tops com a barriga de fora, saias com o short embaixo que deixam as pernas à mostra. Uma calça de alfaiataria, por exemplo, para ter meu nome tem que ter algum diferencial: pode ser uma assimetria, a cintura um pouco mais alta, pregas, botões diferenciados... Tivemos muito cuidado com essas questões.

Quais são as suas peças favoritas?

Estou apaixonada pelos vestidos mais soltinhos. Ele tem um shortinho embaixo e, apesar de ter uma fenda enorme, é longo e só mostra a perna dependendo do movimento. Isso é muito Isabella, sabe? Tem uma leve sensualidade mas é muito sutil. Ele veio em preto, branco e rosa. Para a linha Resort usamos uns tecidos bem fininhos como gaze de algodão. Por exemplo, eu adoro usar preto no verão, acho super chique e elegante mas o preto é pesado, né? Conseguimos trazer peças em preto em tecidos leves.