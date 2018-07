Isabeli Fontana pede doações para hospital infantil de presente de aniversário

A modelo Isabeli Fontana completa 34 anos no dia 4 de julho Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Para celebrar os seus 34 anos, Isabeli Fontana decidiu fazer uma ação diferente.

Em vez de festa e presentes, a top brasileira, que comemora aniversário no dia 4 de julho, pediu que amigos e admiradores realizassem doações ao hospital infantil Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba.

As contribuições são de qualquer valor e podem ser feitas até o dia do aniversário da top no site da instituição.