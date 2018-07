Irmãs Kardashians são fashionistas desde os anos 1990; veja a prova

Kourtney e Kim Kardashian mostram que sempre gostaram de moda Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Se tem uma coisa que as irmãs Kardashians sempre fazem nas redes sociais, além de selfies e fotos sensuais, é postar cliques antigos, da época em que elas não eram milionárias que acumulam fãs (e polêmicas) por todo o mundo.

No sábado, 8, Kim publicou uma foto com sua irmã Kourtney e uma amiga, todas com looks em dia com a tendência da época, o grunge. No clique, elas usam camisa xadrez, um símbolo do movimento, calça jeans e cabelos despretenciosamente lisos, completando o visual com batom vermelho.

Mas, obviamente, as mais velhas das Kardashians, não estavam andando com Kurt Cobain e sua turma, só estavam alinhadas com a modinha do momento.