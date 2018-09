Iris Apfel inspira novos modelos de Barbie

Iris Apfel vai inspirar duas versões da boneca, mas apenas uma chegará às lojas Foto: Divulgação/ Mattel

Designer de interiores e ícone da moda, Iris Apfel vai ganhar sua própria Barbie. Depois de anunciar uma linha inspirada em mulheres importantes importantes para a história no Dia Internacional da Mulher, a Mattel continua a destacar personagens reais e inspiradoras com a homenagem.

Nesta nova versão, Barbie ganha cabelos mais curtos, um casaco volumoso, muitos colares e os óculos gigantes ao estilo de Apfel. A boneca será a primeira de uma série e tem lançamento previsto para setembro deste ano. A empresa americana revelou ainda uma segunda boneca, que não estará à venda, esta criada à imagem e semelhança da musa inspiradora, vestindo o mesmo terno Gucci que a fashionista veste na capa de seu livro, Iris Apfel: Accidental Icon.

“Vestir-se de acordo com sua idade é uma idiotice” é uma espécie de mantra desta nova-iorquina de 96 anos, que não tem medo de ousar nem de exagerar ao escolher suas roupas e acessórios.

A designer de interiores ficou conhecida por seu estilo extravagante Foto: Chester Higgins Jr./The New York Times

No perfil do Instagram Barbie Style, Apfel dará dicas de seus lugares favoritos em Nova York - entre eles, o tradicional Hotel Carlyle. Além dela, nomes como as modelos Ashley Graham e Gigi Hadid e a blogueira Chiara Ferragni também já foram homenageadas com suas versões Barbie.