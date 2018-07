Inverno jovem e cool para Pat Pat´s

Inverno jovem e cool da Pat Pat"s Foto: Estadão

Com show particular do cantor Fiuk, a grife Pat Pat's de Andrea Vieira apresentou sua coleção para o inverno 2015 no Hotel Unique.

Para a temporada, esqueça as cores sóbrias, shapes tradicionais e combinações óbvias, a marca buscou no street style inspiração para dar vida a coleção. Jovem e cool, a estilista apostou em calças jeans, jaquetas, cropped com motivos geométricos e vestidos justinhos ao corpo. O comprimento mini esteve presente em saias e shorts.

Com total influência da juventude da década de 1990, vimos também sutiãs esportivos, calças oversized e assimetrias. Carro chefe da marca, o couro ganhou texturas que imitam jeans e animal print. Destaque para tons metalizados e holográfico que formaram uma cartela de cores vibrante.