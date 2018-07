Inverno fresh e sexy de Pedro Lourenço

Pedro Lourenço traz coleção inspirada no universo navy e Paris dos anos 1980 Foto:

Pedro Lourenço fez jus ao seu DNA. Criou uma coleção fresh, cool, sexy na medida certa e cheia de referências, entre elas, o universo navy e a Paris dos anos 1980. "Quando era pequeno, viajava muito a Paris com meus pais. Dessas lembranças, veio inspiração para a coleção", conta o estilista que, para essa linha de inverno, convidou Dudu Bertholini para assinar o styling. "A grande sacada do styling que eu amo são as joias do Jack Vartanian, que vem com essa ideia de amarração que aparecem nas roupas e nos sapatos. Apesar da geometria iminente no desfile, você vê as amarrações como algo orgânico." revela o estilista,

Pedro apresentou suas apostas para a temporada na galeria White Cube, em São Paulo. Trouxe para o inverno calças em couro com a cintura super alta, que marcavam a cintura, criando uma silhueta super feminina. Destaque para a calça bicolor: branca na frente e preta atrás. Croppeds também apareceram na passarela do estilista e ganharam recortes geométricos e decotes profundos. Mangas longas despontaram como tendência para o inverno.

As amarrações, outra trendy para ficarmos de olho, afinavam as cinturas e davam irreverência aos sapatos. Para os vestidos e saias lápis, peças sempre presentes nos desfiles do estilista, paetês foram impressos para dar brilho e glamour aos looks. O trench coat, uma das apostas da marca para a estação, surgiu em diversas texturas.