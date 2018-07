Internautas se revoltam contra sapatos usados por Melania Trump para visitar vítimas do furacão

Melania Trump e o presidente Donald Trump embarcam para visitar áreas devastadas pelo furação Harvey Foto: Carlos Barria/ REUTERS

Para visitar as vítimas do furacão Harvey, Melania escolheu um par de stilletos da Manolo Blahnik, com bico fino.

De acordo com usuários do Twitter, os saltos altos passavam a mensagem de que ela não iria ajudar as pessoas que acabaram de perder seus pertences com a tragédia. “Pessoas de verdade não usariam um stilleto em uma área de inundação”, dizia um tweet. “O tamanho do salto de Melania já me diz que ela não irá chegar perto das áreas alagadas”, comentava outro.

Melania's 4 inch stilleto heels tells me she's not going near any flood waters. — Michael Skotnicki (@MSkotnicki) August 29, 2017

Melania's shoes scream phony! Real people don't wear stilleto heels to a flood disaster area. Not even a speck of dirt, never mind mud. — Elaine Southard (@elwise44) August 30, 2017

Question: Is Melania Trump on to something? Will the stilleto heels on her flood relief footwear perforate the ground increasing absorption? pic.twitter.com/br06A8vIPm — Larry K (@Getsmart4) September 1, 2017

O designer dos sapatos em questão, Manolo Blahnik, saiu em defesa da primeira dama em entrevista para a Harper’s Bazaar UK: “Eu não acho que ela é insensível”, disse. “Acho que ela é um mulher trabalhadora e possivelmente estava usando estes sapatos na hora de sair de Nova York. Provavelmente ela poderia vestir algo mais adequado, mas não foi possível”. O designer, que conhece Melania desde antes do mandato de seu marido, ainda adicionou: “Eu não ligo para política e não sei muito sobre isso. Mas eu a amo e é isso que importa”.