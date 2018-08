Instituto C&A oferece até 300 mil euros para iniciativas de moda sustentável

Data limite para enviar os projetos é no dia 18 de fevereiro Foto:

Para incentivar mudanças no mundo da moda, a C&A criou o Instituto C&A em 1991, no Brasil, que apoia iniciativas de sustentabilidade ambiental e social na indústria textil. Desde então, a iniciativa se estendeu para o México e Canadá e, hoje, se tornou uma força global em países de atuação da marca. A ideia é melhorar a qualidade de vida nas regiões em que a loja de departamento atua, por meio de iniciativas educacionais, de saúde e de ajuda humanitária.

Neste ano, o Instituto abriu um edital em busca das novas propostas que já pensem na indústria da moda inserida em uma lógica de economia circular, usando materiais mais seguros e energia limpa, reutilizando água e valorizando a biodiversidade. O Instituto C&A global possui um orçamento inicial de €1,5 milhão para o edital – sendo €300 mil o valor máximo para uma proposta de apoio – e pretende selecionar até sete propostas em todo o mundo.

“Estamos buscando maneiras inovadoras de reduzir a lacuna na implementação de modelos circulares em empresas em todos os níveis da cadeia de valor da moda. Esperamos que as iniciativas sejam arrojadas e audaciosas, desafiando o status quo que mantém a indústria da moda linear”, afirma Giuliana Ortega, diretora executiva do Instituto C&A. As propostas devem ser elaboradas em inglês e enviadas para o e-mail circular@candafoundation.org até o dia 18 de fevereiro de 2018. O regulamento completo está disponível aqui.