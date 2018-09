Inspire-se nestas 10 maquiagens para curtir o carnaval

Abusar das sombras coloridas é uma ótima pedida para o feriado Foto: MAC/ Divulgação

Além de investir em fantasias, o carnaval também é uma ótima época para apostar em maquiagens divertidas. O glitter, nesse quesito, é o queridinho das fashionistas. Com opções biodegradáveis, ou seja, sem agredir o meio ambiente, ele é a cara do feriado de folia. Vale lembrar também que, se for utilizado na região dos olhos, é importante que seja um pigmento criado com essa finalidade.

Outra grande aposta de tendência para make no carnaval são as estrelinhas laminadas. Encontradas em papelarias, elas dão um toque especial ao visual carnavalesco. Para fixá-las, uma boa dica é usar cola de cílios transparente. As cores inusitadas também caem bem para compor uma produção, seja como sombra ou delineador. Confira abaixo diversas inspirações: