E-commerce de moda impulsiona a carreira de jovens estilistas

As marcas Haight, Estúdio Pége, Keymono Project, Von Trapp e Struktura fazem parte da segunda edição do projeto Foto: Mariana Marão/Shop2gether/Divulgação

O e-commerce de luxo apresenta a segunda edição do projeto Novos Designers, que apoia e dá visibilidade a marcas nacionais de pequeno porte. Desta vez, a iniciativa contou com a curadoria da consultora de moda Costanza Pascolato, de Silvia Rogar, diretora de redação da Vogue Brasil e de Ana Isabel Carvalho Pinto, co-fundadora da plataforma, e apresenta cinco novas marcas: Haight, Estúdio Pége, Keymono Project, Von Trapp e Struktura.

"Vivemos a geração dos anos 2000, da qual muitos morreram na praia", conta Silvia. "O que me incentiva a trabalhar com essa nova geração é que eles vêm muito prontos, não são só criativos, mas também pensam muito no mercado, têm foco e sabem onde querem chegar."

"Nossa seleção prioriza designers que criam produtos incríveis, bem feitos e desejáveis", explica Ana Isabel."É nesse tipo de moda que acreditamos."

"São produtos altamente comerciais, que despertam desejo, têm público. Só o preço, que ainda precisa se ajustar", continua Silvia. Os valores das peças das marcas participantes do projeto vão de R$ 234 (um colar da Keymono) a R$ $4.480 (capa da Von Trapp). "A produção ainda é pequena, e eles terem o apoio do Shop2gether é um jeito de aumentar a escala e diminuir o valor final do produto."

E as inscrições para a próxima edição da incubadora já estão abertas. Interessados devem mandar um texto sobre a marca e fotos dos produtos para novosdesigners@shop2gether.com.br. As marcas devem ter no mínimo 12 meses de vida e terem produzido duas coleções.

Saiba mais sobre as marcas da segunda edição do projeto Novos Designers:

Haight é uma marca de beachwear com DNA carioca, que faz peças que transitam entre a praia e o meio urbano comandada pela estilista Marcella Franklin. "Eu a vejo como uma herdeira da Lenny Niemeyer", comenta Silvia. Modelagens fora do óbvio e uso de tecidos não tradicionais são os destaques de suas peças.

As amigas Mariana Adjuto e Patrícia Giufrida fundaram a Estúdio Pége por causa do desejo por uma babuche. Suas bolsas e sapatos seguem o design minimalista e focam no conforto.

A modelagem clássica com toques modernos e sensuais é o ponto de partida da Keymono Project, marca de Thaysa Jafet e Mariana Barreto, que tem como principal missão colaborar com o desenvolvimento do poder feminino.

"O Marcelo trabalha com tecidos nacionais, tem um styling incrível, é um cara que pensa em imagem e tem uma trajetória grande na moda", conta Silvia sobre Marcelo Von Trapp, fundador da grife que leva seu sobrenome. Seus 15 anos de experiência no mercado resultam em peças de alfaiataria com acabamento preciso e peças que brincam com a sensualidade e fluidez de gênero.

Os cintos criados por Stephanie Bekes, da Struktura, nunca são iguais uns aos outros, isso porque ela trabalha com cristais brutos, que são escolhidos um a um, e aplicados em peças de couro - o que dá um efeito rústico, moderno e despretensioso.