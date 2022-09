Influencer dá 3 dicas de makes e looks baseados na estética Barbiecore para o Rock in Rio

Talita Akemy: Look e make monocromático. Foto: Arquivo Pessoal

Finalmente está chegando o tão aguardado primeiro dia de atrações do Rock in Rio . Milhares de pessoas que já garantiram seus ingressos estão ansiosas para curtir o famoso festival, que começa na próxima sexta-feira, 2. Faltando poucas horas para o evento, uma pergunta pertinente paira no ar: Com que roupa e/ou make eu vou para arrasar nas fotos que quero postar nas redes sociais e eternizar em grande estilo esse momento?

Pensando nisso, pedimos uma ajudinha a influenciadora digital Talita Akemy. Com mais de 2,5 milhões de seguidores somente no TikTok, a jovem de 19 anos se tornou uma referência quando o assunto é make, desde as mais simples até aquelas de tirar o fôlego. No Instagram, com as makes artísticas, ela conquistou a marca de 1 milhão de views em vários conteúdos publicados.

Talita preparou três opções de looks para o Rock in Rio baseados na estética Barbiecore, inspirada na boneca Barbie, da Mattel, tendência no Pinterest e no TikTok. O sucesso veio após a divulgação de imagens dos bastidores do longa-metragem Barbie, dirigido por Greta Gerwig, que acabou impactando o mundo da moda atual.

"Eu amei que essa estética de Barbie está virando tendência agora. Sou um pouco suspeita para falar, pois a minha cor favorita é o rosa (risos). Estou amando ver as inspirações de looks monocromáticos combinando com as makes, e acho que é uma ideia incrível para usar no Rock in Rio também", destacou Talita Akemy.

Então vamos para as dicas de makes e looks:

Produção 1 - Barbiecore fashionista: "Fiz um preparação de pele fresh, com hidratante e não pesei no contorno. Comecei pelos olhos, fazendo um esfumado rosa por toda a pálpebra e puxando para o blush, fazendo uma coisa só. Fiz um delineado gráfico branco e finalizei com um batom nude puxado para o tom de rosa", explica Talita.

Para o look, a influencer escolheu um vestidinho preto curto, colado ao corpo. Por cima dela, ela colocou uma capa rosa pink e, para completar, botas de cano alto e uma bolsinha também na cor rosa pink.

Talita Akemy: Look e make Barbiecore fashionista. Foto: Arquivo Pessoal

Produção 2 - Barbiecore esporte: "Fiz uma preparação de pele leve, pele bem hidratada e sem contorno, apenas um blush com efeito glow. Para os olhos, comecei fazendo um delineado gatinho comum com o delineador rosa. Puxei o canto interno do olho e finalizei fazendo um delineado gráfico. Apliquei um gloss para um efeito mais natural", diz a influencer.

Para o look, Talita usou uma calça esportiva, bem larguinha, no tom rosa, tênis branco e rosa e um top branco.

Talita Akemy: Look e make Barbiecore esporte Foto: Arquivo Pessoal

Produção 3 - Barbiecore monocromática: "Comecei cum uma preparação de pele matte, com pontos iluminados. Para os olhos, apliquei uma sombra brilhosa rosa e puxei um delineado gatinho comum usando um batom rosa. Com o mesmo batom, apliquei na boca dando um match perfeito!", ensina.

Para o look, todo no tom rosa pink, a influencer sugeriu uma micro saia de cetim, top, agasalho com capuz e botas de cano alto.