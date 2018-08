IMS Paulista celebra o centenário de Irving Penn com exposição

A modelo Jean Patchett, uma das tops dos anos 40 e 50, fotografada por Penn para uma capa de 'Vogue' Foto: Irving Penn

Passeando entre o glamour da alta-costura e a ausência dele na vida real, o fotógrafo Irving Penn (1917 - 2009) cravou seu nome na moda e na história da fotografia. Um apanhado de 230 dessas imagens estarão expostas a partir da próxima terça, 21, na mostra Irving Penn: Centenário, em cartaz no IMS Paulista.

Ali serão exibidas as séries de retratos de gente, como Stravinsky, Duchamp e Capote, naturezas-mortas, um trabalho realizados com os habitantes de Cuzco, capital peruana, no fim dos anos 40, além de um apanhado de nus femininos que colocavam em cheque as convenções de beleza vigentes.

Da série de retratos com nomes fundamentais das artes e da cultura: Truman Capote, em Nova York, de 1948 Foto: Irving Penn/The Irving Penn Foundation

As imagens produzidas para a Vogue norte-americana, como um ensaio de 1950 só com roupas de alta costura, são outro ponto alto da exposição, que já passou pelo Met nova-iorquino, pelo Grand Palais em Paris e pelo C/O, em Berlim. Além das fotos, a mostra conta com 20 periódicos e um estúdio/ instalação, com a cortina originalmente usada por Penn como pano de fundo para muitas das suas imagens.

'Cuzco Children', de 1948, um dos trabalhos em que Penn se dedica a fotografar gente da vida real Foto:

IRVING PENN: CENTENÁRIO

ONDE: IMS Paulista - av. Paulista, 2.424, Bela Vista, tel.: 11-2842-9120, ims.com.br

QUANDO: De 21 de agosto a 18 de novembro. De terça a domingo, das 10h às 20h (nas quintas, 22h).

QUANTO: Grátis.