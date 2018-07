"Impossível negar um convite desses", diz estilista que desenhou vestido de Dilma na posse

Estilista afirma que a roupa da posse demorou dez dias para ser confeccionada Foto: Ed Ferreira/Estadão

Um dos tópicos mais comentados nas redes sociais durante a posse da presidente Dilma Rousseff, no dia primeiro de janeiro, foi a escolha de sua roupa. Pudera. Entre pretos sisudos e chumbos sérios-demais dos ternos de seus companheiros políticos, a renda francesa clara da roupa da presidente se destacou. A escolha do modelo e do tom claro foram feitas em conjunto com Juliana Pereira, a estilista que desenhou e confeccionou o traje da posse.

Natural de Porto Alegre, assim como Luísa Stadtlander, a costureira de Dilma, Juliana é especializada em vestidos de noiva e trabalha quase que exclusivamente com rendas. Em entrevista feita por email, ela contou que usou no vestido de Dilma dois tecidos shantung de seda e renda chantilly francesa. Segundo a estilista, a confecção do modelo com manga 3/4 e corte em A demorou apenas dez dias. "Dilma ficou muito satisfeita com o resultado", diz a estilista.

Como surgiu o convite para desenhar o vestido da posse?

Por indicação de uma cliente, eu já estava fazendo a roupa da Paula para a posse quando, em uma das provas, ela me perguntou se eu faria o traje da mãe dela. Impossível negar um convite desses…

O estilo e a cor foram escolhidos por você ou pela Dilma?

Foi uma decisão conjunta. Ela sugeriu renda e eu criei o look.

Há quanto tempo você conhece a presidente?

Há cerca de um mês.

Como foi a escolha das cores, já que a cor do partido ficou com a filha da presidente?

Em função da faixa presidencial verde e amarela, o vestido deveria ter uma cor neutra. Optamos pelo nude.

Por que vocês escolheram peças separadas e não um vestido?

Na verdade, o traje é um vestido inteiro com uma veste sobreposta.

Quais foram as principais exigências da presidenta para o look da posse?

Um decote discreto, com mangas e conforto.

A manga 3/4 é marca registrada dos looks da Dilma. Você gosta de trabalhar com esse tipo de manga?

Adoro, considero extremamente elegante.

Você vai continuar vestindo a Dilma?

Não sei, mas será um imenso prazer caso isso aconteça.

Qual relação você tem com a Luísa Stadtlander?

Nenhuma relação pessoal, mas admiro o trabalho e a trajetória dela.

Você tem outras clientes famosas?

Famosas nacionalmente não.

Veste outras personalidades da política?

Não, inclusive esta foi a primeira cliente do meio político para quem desenhei uma roupa.