Iggy Pop vem ao Brasil para participar da São Paulo Fashion Week

É sempre assim. Os dias que antecedem a São Paulo Fashion Week são recheados de surpresas. Dessa vez, além de ser palco para a despedida de Gisele Bündchen das passarelas durante o desfile da Colcci, a edição Verão 2016 da semana de moda paulista terá a presença de um dos maiores ícones da cena punk norte-americana: Iggy Pop.

O artista passará por São Paulo para participar do lançamento da coleção de óculos Punk Glam, criada pela marca Chili Beans em parceria com a Swarovski. A SPFW acontece de 13 a 17 de abril, no Parque Villa Lobos, mas a data da visita do artista ainda não foi confirmada.

Leia também: Gisele Bündchen faz último desfile da carreira na próxima SPFW

Essa é a quarta vez que Iggy vem ao Brasil. Ele já veio em 1988, em 2005 com o Stooges para o festival Claro que é Rock e, pelo última vez, em 2009, quando tocou no Festival Planeta Terra.

Dono de um estilo único, Iggy Pop é um ícone também no universo da moda. No final do ano passado, o cantor foi convidado pela marca Filadélfia Sailor Jerry Clothing para desenvolver uma pequena coleção. Batizada de The Flash Collection by Iggy Pop, a linha contava com colete jeans com patches e um cinto de couro com fivela de metal.