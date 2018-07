Iggy Pop detona óculos gigante na SPFW

Iggy Pop ainda não havia chegado, mas era fácil sentir o frisson causado pela presença do padrinho do punk e ícone fashion. O relógio marcava 18h30, desta segunda-feira, 13, no espaço do evento montado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, e a área direita, onde um óculos gigante da marca Chilli Beans estava montado e pronto para ser destruído por Sr. Pop.

Aos 67 anos, ele ainda emana a energia que o coloca como um dos criadores do movimento conhecido por encher o rock and roll com uma energia destrutiva. Todos ali podiam sentir a força.

Iggy Pop participou de ação promocional na SPFW Foto: JF Diorio/Estadão

Entre os desfiles das marcas TNG e PatBo, Pop entrou. Eram 19h05 e é o fez sob aplausos e urros de que fãs que encontravam espaços entre jornalistas e fotógrafos.

Tudo durou pouco menos de 5 minutos. Iggy Pop vestia um blazer branco com diamantes cravejados e, como sempre, deixou o peito nu. Com um par de luvas, segurou um cetro para dar fim nas lentes. O barulho de vidro quebrando era seguido por mais vivas e saudações. No fim, ao se despedir, tirou algumas fotos com fãs.

A ação de Iggy Pop foi criada para promover uma nova coleção da marca chamada Punk/Glam em uma parceria com a Swarovski.

O roqueiro detonou um óculos gigante no primeiro dia do evento Foto: JF Diorio/Estadão

O São Paulo Fashion Week Verão 2016 ocorre desta segunda, 13, até sexta-feira, 17.