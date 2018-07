Hotel paulistano lança livro para reforçar identidade fashion

Com o lançamento do livro, a expectativa é que as parcerias com o mundo da moda aumentem Foto: Divulgação

Já conhecido pelo bar badalado, gastronomia de primeira e uma arquitetura estrelada de Ruy Ohtake, o Unique agora começa a dar seus passos para ocupar o lugar (ainda vago) de hotel mais fashion de São Paulo. Além de ser a sede das blogueiras do F*Hits durante as semanas de moda de São Paulo, há duas temporadas o hotel serve de cenário para os desfiles da grife Pat's Pat's e, há três, publica uma revista semestral, a Unique Magazine (neste semestre a assinatura editorial é de Erika Palomino). Agora, a mais nova investida conta com o consagrado fotógrafo de moda Bob Wolfenson. "Escolhemos o Bob com a intenção de que o olhar dele de moda ressaltasse a arquitetura e trouxesse o 'algo' a mais para o livro", afirma Renata Kowarick, PR do hotel.

Publicado pela Luxury Art Book, editora especializada em hotéis, e com lançamento previsto para a primeira quinzena de agosto, o livro terá tiragem inicial de 800 exemplares, hóspedes fiéis e um mailing de frequentadores especiais receberão seus exemplares, afinal, exclusividade é uma das engrenagens que move o mercado da moda. A publicação servirá para apresentar o Unique a partir de um novo olhar. Ou melhor, dois: arquitetura e cenas cotidianas. "Para fazer as fotos do ambiente, convidamos o venezuelano Claudio Napolitano, e para as cenas de hotelaria, o Bob", diz Renata.

Bob retratou quinze cenas com situações cotidianas, em que funcionários contracenam com modelos, em um clima sensual – o styling é assinado por Flávia Pomianovski. "Quis fazer o anti-clichê de foto de hotel, nada de famílias felizes conversando ou olhando a paisagem, e me deram carta branca para isso", conta o fotógrafo. Bob, que é conhecido por fotos superexpressivas de personagens não abriu mão de imprimir sua identidade no livro: "Fiz questão de usar os funcionários do hotel, além de três modelos. Fiz dois dias de casting e, no dia das fotos, ia chamando os personagens conforme criava a cena na minha cabeça", conta.

A movimentação do Unique vai ao encontro do que outros hotéis têm feito ao redor do mundo. O Empire, em Nova York, por exemplo, foi parte da história do seriado Gossip Girl e agora é o mais hype da cidade durante a semana de moda. Os quartos se esgotam rapidamente e no rooftop acontecem festas badaladas pós-desfiles. Em Paris, o queridinho das fashionistas é o Hotel de Crillon, que na última temporada recebeu até um stand da Lancôme para maquiar as hóspedes antes dos desfiles. Durante a Fashion Week é bem provável que você esbarre com Carine Roitfeld, diretora global de moda da Harper's Bazaar, no lobby ou com o staff da Vogue Paris tomando um drinque entre um desfile e outro, no bar do hotel.

No Unique, a preocupação em se aproximar da imprensa fashion também é grande. O famoso Baile de Carnaval da Revista Vogue sempre acontece no hotel durante o mês de fevereiro. No último ano, a suíte presidencial também recebeu a festa de aniversário da revista ESTILO. Com o lançamento do livro, a expectativa é que as parcerias com o mundo da moda aumentem.

Na galeria abaixo, você confere o resultado final do trabalho: "Tem um componente erótico que não é comercial, mas como não quero que seja, tudo bem!", finaliza o Bob Wolfenson.