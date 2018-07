Homem de saia: Arlindo Grund dá dicas para quem quer adotar a peça

Danilo Thomaz é adepto das saias há um ano. Foto: Felipe Rau/Estadão

‘Genderless’ (sem gênero) é uma das palavras mais usadas no mundo da moda nos últimos tempos. Ela descreve uma evolução do estilo ‘unissex’ e é representada por roupas e imagens que não definem sexo. Dentro desse conceito, o uso das saias vem aumentando, como foi visto na última edição da SPFW, que aconteceu de 13 a 17 de março.

O stylist e apresentador do ‘Esquadrão da Moda’, Arlindo Grund, acredita que o uso exige alguns cuidados. “Vista apenas se tiver a ver com o seu estilo e personalidade. Não adianta colocar porque está na moda e não segurar.” Cores sóbrias e peças mais clássicas são um bom complemento para o item. “Uma boa camisaria e blazer trazem credibilidade ao look”, completa o consultor.

Danilo Thomaz, 28 anos, jornalista, usa a peça há um ano. “Eu achava bonito e tinha curiosidade. Um dia resolvi comprar”, diz. Porém, ele ficou com receio na primeira vez em que usou. “Fiquei um pouco tenso porque não sabia a reação que me aguardava. E a verdade é que as pessoas olham muito mesmo. Ninguém nunca me falou nada, mas vejo a surpresa no rosto.” De acordo com ele, até os ‘descolados’ esboçam espanto.

Arlindo acredita que há duas maneiras de montar um visual com saia: em um mood mais masculino e outro na onda genderless. “Misturar a peça com camiseta e legging resulta em uma produção sem gênero”, explica. “Já itens de alfaiataria remetem a um look mais masculino.”

Para Danilo, usar saia tem mais a ver com ter opções na hora de se vestir. “Não acho um traço de feminilidade, acho uma questão de conforto e liberdade”, contou. Ele também fala das ocasiões em que veste. “Normalmente uso em eventos informais, mas já fui trabalhar quando percebi que o ambiente permitia.”