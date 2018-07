Hillary Clinton será editora convidada de revista norte-americana

Hillary Clinton será editora convidada da revista Teen Vogue Foto: Doug Mills/The New York Times

Em meio à notícia de que a revista adolescente norte-americana Teen Vogue iria deixar de ser impressa, acaba de ser anunciado que a edição de dezembro da publicação terá Hillary Clinton como editora convidada. “Já percebeu que sempre que uma menina adolescente toma partido sobre um assunto importante, as pessoas ficam surpresas?”, escreveu Hillary em sua carta de apresentação no site da revista.

“A Teen Vogue leva adolescente a sério e entende que estilo e substância não são excludentes. Eu amo ver artigos sobre a busca por um removedor de maquiagem perfeito ao lado de outro artigo sobre eleições presidenciais (e tenho uma forte opinião sobre ambos os tópicos)”, comentou a Ex-Secretária de Estado dos Estados Unidos. Ela ainda comentou sobre como 2017 foi um ano agitado para meninas no mundo inteiro, que tomaram a frente da Marcha das Mulheres, brigaram por mais diversidade em filmes e livro e também protestaram sobre a importância de seguro de saúde. “Eu sei que o último ano não foi fácil para nenhuma de nós”, pontuou.

Para a edição, Hillary disse que gostaria de apresentar para as leitoras da Teen Vogue a sua melhor amiga, Betsy Ebeling e a sua filha, Chelsea Clinton. Ela também responderá perguntas de leitoras que têm opiniões políticas diferentes das suas. “Eu espero que vocês levem estas mensagem para o coração, porque o mundo precisa de paixão e determinação mais do que nunca”.

Elaine Welteroth, editora-chefe da publicação, também escreveu uma carta para o site da Teen Vogue, contando os motivos que a levaram a fazer o convite para a política. “Alguns irão dizer que é muito político, muito retrospectivo. Esta edição não é para eles. É para as milhões de pessoas que percebem que enquanto mulheres, meninas, negros, membros da comunidade LGBTQ e imigrantes estiverem em desigualdade economica e não no mesmo patamar do resto, nós precisamos criar espaço para estas conversas críticas”. Elaine também conta que a edição irá contar com uma lista de 21 meninas abaixo de 21 anos que estão mudando radicalmente o mundo.