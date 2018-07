Herdeira da Swarovski se casa com vestido de quase R$ 3 milhões

Victoria Swarovski e Werner Mürz. Foto: instagram.com/michael5inco/

A herdeira da grife de joias Swarovski, Victoria Swarovski, trocou alianças em uma cerimônia superluxuosa com o investidor alemão Werner Mürz na Catedral de San Giusto, em Triste, na Itália, na última semana.

Para a ocasião, a noiva escolheu um vestido do estilista filipino Michael Cinco, que vale 800 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), com 500 mil cristais Swarovski bordados. A peça pesava 45 kg e vinha com uma cauda de seis metros.

Victoria é cantora e tem apenas 23 anos. Sua música mais famosa é tema do filme ‘As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada’, de 2010.