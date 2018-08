H&M e Moschino vão lançar coleção em parceria

Backstage do desfile de inverno 2018 da Moschino Foto: Instagram/@moschino

Depois de colaborar com grifes como Balmain, Stella McCartney e Versace, a rede de fast-fashion sueca H&M acaba de anunciar uma coleção em parceria com a francesa Moschino. A linha chegará às lojas no dia 8 de novembro deste ano.

“Nós estamos colaborando com a marca mais divertida e carismática da moda, a Moschino”, diz a H&M em seu Instagram. De acordo com o diretor criativo da Moschino, Jeremy Scott, as peças terão “vitalidade, estilo lúdico e humor”. “O trabalho de toda a minha vida tem sido conectar as pessoas por meio da moda e, com essa parceria, vou conseguir alcançar um número muito maior de fãs”, afirmou ele.

Até agora, todas as coleções da fast-fashion em parceria com grandes designers foram sucesso de vendas – com a Moschino, não deve ser diferente.