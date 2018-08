Hello Kitty assiste, da primeira fila, a desfile na SPFW

Personagem japonesa também inspirou a coleção desfilada na SPFW Foto: Sergio Amaral/Estadão

A personagem japonesa Hello Kitty teve participação importante no desfile de Samuel Cirnansck que aconteceu hoje, 23, na São Paulo Fashion Week. Além de inspirar a coleção, a icônica gatinha assistiu à apresentação diretamente da primeira fila, vestindo uma criação exclusiva do estilista. A presença ilustre - e inesperada - gerou empolgação entre os convidados na sala de desfiles.

Na coleção, a imagem de Hello Kitty apareceu em bordados rico, característicos do trabalho de Samuel, com cristais multicoloridos.